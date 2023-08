Citroen Type Holidays | il camper diventa rétro

(Di lunedì 28 agosto 2023) Andiamo a divertirci, ma in stile. Il richiamo al passato arriva anche sui. Lo incarna, progetto della Casa francese proposta al del Caravan Show di Dusseldorf in ...

Andiamo a divertirci, ma in stile rétro . Il richiamo al passato arriva anche sui camper . Lo incarnaHolidays , progetto della Casa francese proposta al del Caravan Show di Dusseldorf in collaborazione con la carrozzeria Caselani , specialista del settore. Riprende le linee miticiH ...e Peugeot Partiamo dai due marchi francesi, quindie Peugeot. Il primo mette in mostra ilHolidays, derivato dal SpaceTourer: si tratta di un veicolo che offre tutto il comfort e ...IlHolidays offre tutto il comfort e le funzionalità intelligenti dei migliori camper, tra cui tetto sollevabile, sedile a panchina trasformabile in letto, angolo cottura e tavolo ribaltabile. ...

Citroën Type Holidays, il camper rétro - Quattroruote.it Quattroruote

Nous sommes au milieu des années 90. Le constructeur français Citroën a retrouvé le chemin du succès après une décennie marquée par le succès des AX, BX, ou encore ZX. La citadine AX doit maintenant f ...Sur le stand Citroën, le Type Holidays ne passe pas inaperçu. Dérivé du SpaceTourer, il s'inspire aussi et surtout du mythique Citroën type H, en mode vacances. C'est surtout l'occasion pour le ...