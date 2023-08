Cinque Euro | occhio a questa | per una così gli appassionati pagano fino a 1 000€

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sono passati ben vent’anni da quando la Lira ha lasciato i portafogli per dare spazio agli, che non sembrano ancora essere entrati nel mondo dei collezionisti. Tra le banconote da tenere sotto controllo ci sono i 5che, seppur taglio minore, potrebbe regalare non poche soddisfazioni. Stiamo parlando di banconote molto rare con esemplari che hanno un aspetto diverso e alcuni dettagli che potrebbero passare inosservati. Approfondiamo l’argomento? Qual è la banconota da 5che vale un tesoro La banconota da 5è un taglio piccolo che si trova dentro il portafoglio degli italiani e di tutti glipei. Di tutta la sua famiglia,banconota è anche di piccole dimensioni e si presenta con una tonalità grigia unica nel suo genere. Spesso viene cercata dai ...