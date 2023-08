(Di lunedì 28 agosto 2023)e mezzi pesanti in fila indiana ed a velocità ridotta lungo la statale 106 Ionica per protestare contro il proliferare e l'invasione die contro gli indennizzi disposti dalla ...

'Cinghiali padroni terre', agricoltori in strada con trattori - Notizie ... Agenzia ANSA

"Non siamo più padroni delle nostre terre", dice Donato Greco, portavoce del comitato 'Stop Cinghiali'. "I cinghiali - aggiunge - le hanno devastate e ormai ci hanno preso tutto. Dopo i danni ai ...CIRO' MARINA – Hanno rallentato il traffico sulla statale 106 con i loro trattori per portare all'attenzione pubblica il disinteresse della Regione Calabria per i danni arrecati alle aziende agricole ...