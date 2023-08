(Di lunedì 28 agosto 2023) La pioggia di Zandvoort ha rimescolato un po' le carte regalando qualche emozione in più, eppure secondo me la scossa più grande arriva dall'Italia e non soloalle meraviglie del Minardi Day , ...

Quando seppe che amavo frequentare gli ambienti del Tourist Trophy e del Manx Grand Prix dell'Isola di Man,andò subito in brodo di giuggiole, abbandonandosi a confidenze piuttosto sorprendenti., la bandiera a scacchi stavolta è per te, dire grazie per aver realizzato i sogni di tanti è ancora poco, ma in fondo tu godevi quando potevi realizzarli e ne avevi fatto una missione.

Ciao, Henry Morrogh e grazie per le lezioni Autosprint.it

La pioggia di Zandvoort ha rimescolato un po’ le carte regalando qualche emozione in più, eppure secondo me la scossa più grande arriva dall’Italia e non solo grazie alle meraviglie del Minardi Day, m ...Henry Morrogh non c'è più ma rimane con noi la sua passione ed i sogni delle persone che ha aiutato a realizzare con la sua scuola piloti ...