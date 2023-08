Chiariello lancia un appello sui social | “Gravina renda pubblico l’audio di Juventus- Bologna | oppure si dimetta”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 28 agosto 2023) Umbertoun, chiedendo al Presidente della FIGC Gabrieledi rilasciaredell’arbitro e del VAR di. CALCIO NAPOLI. La partita tracontinua a far discutere, soprattutto per il discutibile arbitraggio di Di Bello e il silenzio del VAR. Questi elementi stanno alimentando un clima di sospetto e polemica riguardo all’integrità del Campionato di Serie A. In questo contesto, il giornalista Umbertohato unsuimedia.ha esortato il Presidente della FIGC, Gabriele, a mantenere la sua promessa ...