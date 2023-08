Chiara Ferragni | parole di fuoco contro Fedez | la verità su Sanremo svelata

(Di lunedì 28 agosto 2023) The Ferragnez:Special, in poche, tutta lasu cosa è successo tra2023. E possiamo dirlo? Non vediamo l’ora di scoprirlo, dopo mesi di presunte crisi, silenzi, distanze e poi baci, carezze, riallontanementi.. Insomma: cosa ci siamo persi? Cosa è accaduto davvero in seguito a quello che è passato alla “storia dello dello spettacolo” come il “limone Made in Italy” trae Rosa Chemical proprio durante l’esibizione di quest’ultima sul palco dell’Ariston? Sapremo tutto il 14 settembre, quando uscirà, appunto, la puntata speciale della serie che racconta le difficoltà e le avventure della vita coniugale di una delle coppie più chiacchierate d’Italia. Ma intanto sappiamo che alcune ...

Sanremo 2023 era alle porte, eera attesa alla sua prima esperienza da co - conduttrice. Un compito inedito, per l'influencer, che si aspettava per l'occasione tutto il supporto ...A sette mesi dal Festival di Sanremo 2023e Fedez tornano a parlare della loro esperienza durante i giorni della kermesse musicale ligure nella nuova puntata di The Ferragnez: Sanremo Special disponibile dal 14 settembre su ...Prime Video ha annunciato oggi la data di uscita e svelato il trailer ufficiale di The Ferragnez: Sanremo Special , episodio speciale che seguirànella sua avventura come co - conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico. Nel primo trailer ...

Nel promo della puntata speciale, pubblicato da Prime Video, spuntano i dettagli delle liti tra Fedez e Ferragni durante la kermesse canora."Sapeva quanto ci tenevo" e doveva essere lì come spettatore, e non come performer "ci sono rimasta male". (ANSA) ...