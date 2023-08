Charlene di Monaco vive in Svizzera? Intanto si cancella da Instagram

(Di lunedì 28 agosto 2023)di, che mistero. Se c’è un personaggio royal difficile da decifrare, è proprio la moglie del principe Alberto. A corte dal 2011, quando si sposò con il figlio del principe Ranieri, negli anni ha raccontato poco di sé. Praticamente nulla. E, da palazzo, la cortina di segreti non è stata certo assottigliata, con comunicati che, nel tempo, hanno svelato davvero poco della principessa.diè la principessa al mondo su cui ci si pone più domanda: è felice oppure no? Si sta separando? È davvero fuggita in auto al confine pochi giorni prima delle nozze? E poi, la misteriosa infezione di due anni fa: di cosa si trattava? Ovviamente, nessuna risposta. Né da lei né da corte. Basta guardare ...

Leggi Anchedi, segnali di divorzio: chiuso il suo profilo Instagram Una riunione di famiglia in piena regola, quella che ha avuto luogo per il compleanno di Alexandre. E' stata Nicole Coste, a ...Dalla Principessa Anna, che da due decenni indossa solo modelli tecnici - futuristici, a quelli griffati e chic di Charlène di. Dagli oversize di Maxima d'Olanda alle montature trendy di Re ...diera già ricca prima del matrimonio e il suo conto in banca è da fare invidia a molte star dello spettacolo. Il ruolo di Principessa le garantisce numerosi privilegi. Sicuramente le ...

Alberto di Monaco con la ex per i 20 anni del figlio Alexandre TGCOM

Monaco's most senior royals, Prince Albert II and wife Princess Charlene, are facing a new round of speculation about their relationship and 12-year marriage. In August 2023, reports in European ...Alberto di Monaco festeggia il 20esimo compleanno di suo figlio Alexandre, nato da una breve relazione con la hostess Nicole Coste. Il Principe posa sorridente a tavola con il suo secondogenito e con ...