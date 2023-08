Celebrazioni Vanvitelliane | domani la presentazione al Ministero della Cultura

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 28 agosto 2023) Caserta., alle 11, nella Sala Spadolini del, si terrà ladelle iniziative per le “” promosse per i 250 annimorte del celebre architetto. Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta streaming sul canale Youtube del dicastero. L’appuntamento più atteso è il convegno internazionale di studi “Luigi Vanvitelli, il Maestro e la sua eredità 1773-2023” in programma dal 7 al 9 settembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Alla conferenza interverranno: Vittorio Sgarbi, sottosegretario; Chiara Biondi, assessore allaRegione Marche; Anna Maria Bertini, assessore alla ...