Castiglione del Lago | la voce degli archi italiani al festival di Marzia Zacchia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ieri sera è stata la volta del violoncello, con un solista che è anche apprezzato compositore, Marco Algenti è infatti autore di Dracula La sala dei trionfi di palazzo della Corgna non basta più a contenere il pubblico che, sin dalla serata inaugurale, sta letteralmente prendendo d’assalto ogni posto disponibile. Tanto che anche ieri sera è stato necessario ricorrere ad altre sedie per sistemare tutti. E questo nonostante il caldo soffocante prenda per la gola gli ascoltatori, producendo oltretutto un grande sfarfallare di ventagli, con uno spostamento di correnti d’aria che poco alleviano le altissime temperature. Due gli appuntamenti che hanno avuto per protagonista le corde e l’arco italiano: duo violino e pianoforte, poche sere fa e, ieri il violoncello. Per la prima circostanza si è trattato di un graditissimo ritorno, quelle delle sorelle Gazzana, da sempre accanto alla ...

... dove era arrivato nel settembre 2019, essendo stato nominato parroco delle Parrocchie di Sant'Andrea inTinella, Beata VergineBuon Consiglio inTinella , frazione ...... nel territorio tra Randazzo edi Sicilia. Coinvolte un'auto e una moto. Ad avere la ... Sul luogosinistro sono intervenuti i carabinieri di Randazzo e i vigilifuoco. ...... a Mascali, a Piedimonte Etneo in contrada Zappello di Campagna e in contrada Ven, asi ...presidente della Regione Renato Schifani è rimasto in contatto tutta la notte con il comandante...

Elly Schlein a Castiglione del Lago RaiNews

Cambio di location per il concerto Calasole live a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, con Vinicio Capossela ...Castiglione della Pescaia (Grosseto). “La Festa del cinema dimMare ricorda Francesco Nuti, un grande del cinema italiano. Un comico sopraffino e un regista attento e amante degli attori. Per me era un ...