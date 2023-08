Cassano contro De Laurentiis | il duro attacco al Presidente fa discutere

(Di lunedì 28 agosto 2023) Antoniotorna ad attaccare Aurelio Denel corso della trasmissione Twitch, Bobo TV. L’ex fantasista di Roma, Samp e Real Madrid, tra le altre, a ruota liberailazzurro. Si sa, Antonionon le manda mai a dire e spesso si rende protagonista di dichiarazioni che fannogli appassionati della trasmissione Twitch “BoboTV”, che vede la partecipazione anche di Vieri, Ventola e Adani. Nel corso della diretta,ha attaccato nuovamente ildel Napoli Aurelio De, dopo le dichiarazioni delle scorse settimane proprioil numero uno azzurro. In particolare, il barese si è soffermato sull’eventuale mancanza di successi nella stagione da poco ...

... Gabriele Bonzanini, Roberto Bruni, Danilo, Francesco Fochi, Pierluigi Montani, Giuseppe ... Precedente Liberale mafie, al via il quarto campo di lavoro e volontariato al capannone 'Rita ...Ad affermarlo è stato monsignor Francesco Savino, Vescovo diallo Ionio e vice presidente ...avere politici di sinistra che sono più razzisti di altri o pastori cattolici che predicanoi ......ragionamenti in corso anche per il portiere - oggi ha giocato titolare Priori con il 2004...si ritrova ai blocchi di partenza della Serie D e l'esordio è nella Coppa Italia di categoria...

Cassano contro ADL: “Berlusconi non ha cambiato il calcio e vuoi farlo tu Occhio quest’anno…” Tutto Napoli

ERCOLANO (NA). Nello scorso fine settimana l'Ercolanese ha debuttato ufficialmente in Coppa, i granata hanno affrontato in trasferta il Nola ...Nel corso del suo intervento alla Bobotv su Twitch, Antonio Cassano ha attaccato il presidente del Napoli De Laurentiis: “De Laurentiis e il calcio sono come il bianco e il nero. La clausola di ...