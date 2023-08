Caso stipendi Juve | ridotta la squalifica dell’ex presidente Agnelli da 16 a 10 mesi

(Di lunedì 28 agosto 2023) Andrea, exdellantus, si è visto ridurre dalla Corte Federale d’Appello la suadopo ilAndrea, exdellantus, si è visto ridurre dalla Corte Federale d’Appello la suadopo il. COMUNICATO – «La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto in parte il ricorso di Andrea, riducendo da 16 a 10l’inibizione inflitta lo scorso 10 luglio dal Tribunale Federale Nazionale in merito al procedimento avente ad oggetto le manovre ...

Agnelli era rimasto l'unico imputato dell'udienza legata al ''. Inizialmente il procuratore aveva chiesto 20 mesi, per poi arrivare alla decisione dei 16 con 60 mila euro di multa....due filoni (plusvalenze e 'manovra'), l'indagine della Procura di Torino e quella Federale: tutte le tappe dell'inchiesta 'Prisma' sui conti della Juventus 26 NOVEMBRE 2021: SCOPPIA IL...Lavoratori e lavoratrici protesteranno per il mancato adeguamento degliall'aumentare del ...Oppenheimer non racconta di Ngofeen Mputubwele Come la saga di Blackwater è diventata il vero...

Agnelli e stipendi Juve, ricorso parzialmente accolto: squalifica ridotta Tuttosport

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la FIGC ha comunicato le riduzioni di inibizione e ammenda nei confronti di Andrea Agnelli per la Manovra Stipendi: "La ...Caso stipendi Juve, ridotta la squalifica dell’ex presidente Agnelli. Il comunicato dopo la decisione della Corte Federale d’Appello Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso noto che la ...