Caso Rubiales | la procura spagnola ha aperto un’indagine per aggressione sessuale

(Di lunedì 28 agosto 2023) Lanazionale hapreliminare per “agresión sexual” nei confronti di Luis, il presidente della Federcalcio già sospeso dalla Fifa per lo scandalo del bacio sulla bocca senza consenso dato alla giocatrice della nazionale Jenni Hermoso durante la premiazione ai mondiali di Sydney. Lo riferisce la Audiencia Nacional, il tribunale nazionale con sede a Madrid che ha giurisdizione su tutta la Spagna. Si indaga appunto per “agresión sexual”, una fattispecie di reato che può essere equiparata nell’ordinamento italiano all’accusa di violenza. Lanazionale ha inoltre invitato la calciatrice a sporgere denuncia. Dopo giorni di silenzio, mercoledì la calciatrice Hermoso aveva rotto il silenzio chiedendo che il gesto di...

La procura spagnola ha aperto un'indagine preliminare per "aggressione sessuale" nei confronti di Luis, il presidente della Federcalcio sospeso dalla Fifa per lo scandalo del bacio alla giocatrice della nazionale Jenni Hermoso durante la premiazio...Non si spengono i riflettori sul. E continuano i provvedimenti per il bacio alla calciatrice Jenni Hermoso . Dopo che la Fifa ha sospeso dal suo incarico il dirigente spagnolo per 90 giorni e la maggioranza dello staff ...In Spagna non si placano le polemiche sul- Hermoso , innescato dal bacio sulla bocca alla calciatrice durante la premiazione per la vittoria del Mondiale femminile. L'ultimo episodio arriva da Motril, dove la madre del ...

Caso Rubiales, il bacio a Jenni Hermoso esprime l’arroganza del potere. Ma è solo questione di ore Il Fatto Quotidiano

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Come in una soap opera il caso Rubiales si arricchisce di episodi. Ángeles Béjar, la madre del presidente della Federcalcio spagnola, sospeso dalla Fifa dopo il bacio sulle labbra alla giocatrice ...