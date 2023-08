Caso Rubiales | la procura spagnola ha aperto un’indagine per abusi sessuali

Dopo quanto detto da Hermoso, secondo cui il bacio non era consensuale, la Procura ha esortato la calciatrice a denunciareLa procura spagnola ha aperto un'indagine preliminare per "aggressione sessuale" nei confronti di Luis, il presidente della Federcalcio sospeso dalla Fifa per lo scandalo del bacio alla giocatrice della nazionale Jenni Hermoso durante la premiazione ai mondiali di Sydney. Lo riferisce il ...Aperta un'inchiesta suldel bacio imposto dal presidente della Federazione di calcio Luisa Jennifer Hermoso durante la premiazione dei Mondiali. La procura spagnola ha annunciato oggi di aver aperto un'...

Caso Rubiales, aperta indagine per abusi sessuali - Sportmediaset Sport Mediaset

La Procura spagnola ha aperto un'indagine sul presidente della Federccalcio Luis Rubiales per presunta aggressione sessuale dopo il bacio ...Dopo essere stato destituito dalla Fifa per 90 giorni a causa del bacio forzato alla calciatrice Jenni Hermoso, il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è tornato al centro ...