Caso Rubiales | la procura di Madrid apre un’indagine per abusi sessuali

(Di lunedì 28 agosto 2023) Le polemiche su Luis, il presidente della Federcalcio spagnola accusato di aver dato un bacio sulla bocca non consensuale alla giocatrice Jennifer Hermoso, si spostano nelle aula di tribunale. Oggi, 28 agosto, ladiha apertopreliminare per «aggressione sessuale». I pm indagheranno per stabilire se l’ormai celebre bacio trae Hermoso, avvenuto in occasione della vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio femminile, «possa costituire un reato di abuso sessuale». Entro 15 giorni, la calciatrice potrà contattare ladella capitale spagnola per essere «informata dei suoi diritti di vittima» e «presentare denuncia», se necessario. La decisione delladiarriva dopo giorni di polemiche ...

Aperta un'inchiesta suldel bacio imposto dal presidente della Federazione di calcio Luisa Jennifer Hermoso durante la premiazione dei Mondiali. La procura spagnola ha annunciato oggi di aver aperto un'...Le immagini mostrano l'esterno della chiesa dell'Andalusia, in Spagna, dove la madre del dirigente del calcio spagnolo, il presidente della Federcalcio spagnola Luise' in sciopero della fame. Angeles Bejar sta agendo a sostegno di suo figlio, che e' coinvolto nella polemica e nello scandalo per essere finito sotto accusa per aver baciato sulle labbra la ...Dove l'hanno fatta più grossa, guarda, è allo Stadium. Sullo 0 - 1 felsineo, contatto in piena ... Più dei baci rubati di. Più dell'arabo contratto dorato del Mancio. Un unanime urlo allo ...

Caso Rubiales, aperta indagine per abusi sessuali - Sportmediaset Sport Mediaset

Il caso Rubiales non vuole proprio finire. Nella giornata di sabato la Fifa sembrava aver posto la parola fine sospendendo il presidente della Federcalcio spagnola per 90 giorni dopo lo ...In Spagna si continua a parlare del caso Rubiales dopo il bacio non consensuale a Jennifer Hermoso: #SeAcabó è l’hashtag della solidarietà internazionale alla calciatrice, perché, se “el violador” è u ...