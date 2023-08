Caso Rubiales | la mamma del presidente sospeso della Federcalcio spagnola si reca in una chiesa e inizia lo sciopero della fame

(Di lunedì 28 agosto 2023) Altro capitolo in Spagna nella querelle relativa al baciofinale dei Mondiali di calcio femminili . Angeles Bejar,delRfef, Luisdalla Fifa pre 90 giorni, secondo quanto riporta il quotidiano As, è rinchiusa da questa mattina nellaDivina Pastora di Motril e ha cominciato uno, che durerà, ha detto la donna, finchè «non...

La madre di, accompagnata dalla sorella, annuncia che resterà nell'edificio religioso "notte e giorno" Il dirigente è stato sospeso dalla Fifa per 90 giorni ed è stato sostanzialmente ...La madre di Luisha chiesto a Jenni Hermoso di 'dire la verità' e di 'mantenere la versione che aveva all'inizio dei fatti'. La donna ritiene che 'non vi sia alcun abuso sessuale in quanto c'...Intanto, la RFEF, Federcalcio spagnola, ha chiesto l'intervento della Uefa a difesa dicontro le azioni del Governo spagnolo in seguito allo scandalo del bacio. Andreu Camps, segretario ...

Caso Rubiales: le menzogne della federcalcio, il ruolo del ct Vilda e le verità di Hermoso. Cosa succede ora Calciomercato.com

Angeles Béjar, mamma del presidente della Federcalcio spagnola sospeso dalla Fifa, si è barricata in chiesa: ‘Voglio giustizia per mio figlio’ ...Angeles Bejar, mamma del presidente della Rfef, Luis Rubiales, sospeso dalla Fifa pre 90 giorni, secondo quanto riporta il quotidiano As, è rinchiusa da questa mattina nella Chiesa Divina Pastora di ...