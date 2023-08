Caso Rubiales | la madre si barrica in chiesa | il gesto shock

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Resterò chiusa qui giorno e notte senza mangiare finché non si troverà una soluzione e si fermerà questa caccia all’uomo disumana e sanguinaria. Stanno facendo a mio figlio qualcosa che non si merita“. Sono le parole di Angeles Bejar,di Luis, presidente della Federcalcio spagnola, sospeso dopo il bacio alla calciatrice Jennifer Hermoso dopo la finale dei Mondiali. Bacio che non avrebbe avuto il consenso della calciatrice. Ladisi èta ine intende fare lo sciopero della fame chiedendo la verità sulche riguarda il figlio. “Chiedo a Jenni di dire la verità, che mantenga la prima versione che ha dato dei fatti. – ha dichiarato all’agenzia di stampa spagnola Efe – Non c’è stato alcun abuso sessuale visto che c’era ...

Non si spengono i riflettori sul. E continuano i provvedimenti per il bacio alla calciatrice Jenni Hermoso . Dopo che la Fifa ha sospeso dal suo incarico il dirigente spagnolo per 90 giorni e la maggioranza dello staff ...La procura spagnola ha aperto un'indagine preliminare per "aggressione sessuale" nei confronti di Luis, il presidente della Federcalcio sospeso dalla Fifa per lo scandalo del bacio alla giocatrice della nazionale Jenni Hermoso durante la premiazione ai mondiali di Sydney. Lo riferisce il ...In Spagna non si placano le polemiche sul- Hermoso , innescato dal bacio sulla bocca alla calciatrice durante la premiazione per la vittoria del Mondiale femminile. L'ultimo episodio arriva da Motril, dove la madre del ...

Caso Rubiales, il bacio a Jenni Hermoso esprime l’arroganza del potere. Ma è solo questione di ore Il Fatto Quotidiano

Ángeles Béjar se encerró en una iglesia luego de que su hijo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, fuera suspendido por la FIFA.Come in una soap opera il caso Rubiales si arricchisce di episodi. Ángeles Béjar, la madre del presidente della Federcalcio spagnola, sospeso dalla Fifa dopo il bacio sulle labbra alla giocatrice ...