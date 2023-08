Caso Rubiales | la madre si barrica in chiesa e annuncia uno sciopero della fame

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ángeles Béjar, ladi Luis, presidenteFedercalcio spagnola sospeso dalla Fifa dopo la polemica per il bacio sulla bocca senza consenso alla calciatrice Jenni Hermoso, si èta in unadi Motril, nella provincia di Granada, e hato che sarà infino a quando non sarà “fatta giustizia” per suo figlio. Ne dà notizia la tv pubblica spagnola Tve, in collegamento dalla cittadina andalusa. La donna si è chiusa nellaDivina Pastora insieme alla sorella., dopo le polemiche, ha raggiunto la città di Motril per trascorrere qualche giorno insieme alla famiglia. Nel frattempo il segretario generale ...