Caso Rubiales | la madre entra in sciopero della fame

(Di lunedì 28 agosto 2023) Angeles Bejar,di Luis, ha annunciato a Sport la decisione dire in. Il presidenteFedercalcio spagnola è infatti finito al centro delle polemiche dopo il bacio a Jennifer Hermoso durante la premiazione per il Mondiale femminile.è già stato sospeso dalla Fifa per 90 giorni, ma in molti chiedono le dimissioni. LE PAROLE – Voglio denunciare la caccia disumana e sanguinosa che stanno facendo su mio figlio. È qualcosa che non si merita.

è già stato sospeso dalla Fifa per 90 giorni, ma in ...Nuovo capitolo delLuis. Ángeles Béjar, la madre del numero uno della Federcalcio spagnola - accusato di aver dato un bacio sulla bocca non consensuale alla giocatrice Jennifer Hermoso e sospeso per ...La denuncia è arrivata dopo che il Consiglio Superiore dello Sport aveva annunciato che avrebbe deferito ilal Tribunale Amministrativo dello Sport (TAS). Il ministro degli Esteri ...

Caso Rubiales, il bacio a Jenni Hermoso esprime l’arroganza del potere. Ma è solo questione di ore Il Fatto Quotidiano

La donna, dopo la sentenza, si è barricata in una chiesa. Minaccia di rimanerci «finché non sarà fatta giustizia» ...La madre del presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales si è barricata in Chiesa: protesta contro la "caccia disumana" contro il figlio ...