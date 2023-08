Caso Rubiales | la madre del presidente si barrica in chiesa

(Di lunedì 28 agosto 2023) Incredibile evoluzione delche coinvolge ildella federcalcio spagnola Ladi Luisdella federcalcio spagnola per il bacio non consensuale alla calciatrice Jenni Hermoso, si èta in unae ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro il trattamento riservato al figlio, vittima di “una caccia disumana”., al centro di una bufera, non intende dimettersi dall’incarico difederale. “A mio figlio stanno facendo qualcosa che non merita assolutamente”, le parole della donna, chiusa in unadi Motril, in Andalusia. Ladi, accompagnata dalla sorella, annuncia che resterà nell’edificio ...

Angeles Béjar, mamma del presidente della Federcalcio spagnola sospeso dalla Fifa, si è barricata in chiesa: ‘Voglio giustizia per mio figlio’ ...Angeles Bejar, mamma del presidente della Rfef, Luis Rubiales, sospeso dalla Fifa pre 90 giorni, secondo quanto riporta il quotidiano As, è rinchiusa da questa mattina nella Chiesa Divina Pastora di ...