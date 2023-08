Carta “Dedicata a te” | nuova assegnazione e ritiro della card

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dopo la pubblicazioneprima graduatoria dei beneficiaria te”, a breve si riaprirà una, con il conseguente invito a ritirarla presso gli uffici del gruppo postale. Nel caso in cui non arrivi l’invito a ritirare laa te” presso gli uffici del gruppo postale, è possibile ritirarla direttamente al Comune. Il comune partenopeo ha comunicato lascadenza al 15 settembre 2023: si trattadata entro la quale ladovrà essere attivata facendo un acquisto presso un esercizio commerciale convenzionato. Nel caso in cui non si effettui alcun acquisto, si decade dal beneficio economico. In ...