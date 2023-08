Caro libri di scuola | gli editori | “Più fondi pubblici per fornirli gratis ai meno abbienti” Per i consumatori vanno liberalizzati gli sconti

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Per coprire il costodi tutte le famiglie in povertà assoluta servirebbe un fondo pari a 170 milioni di euro. Ma bisognerebbe aiutare anche quelle in povertà relativa: per fare questo sono necessari 350 milioni”. A parlare con ilfattoquotidiano.it è Paolo Tartaglino, presidente dell’Associazione italiana. Il riferimento è al finanziamento messo a disposizione dal ministero dell’Istruzione e del Merito per i, che attualmente ammonta a 133 milioni. Soldi, per l’acquisto dei testi scolastici dei figli, erogati alle Regioni prima di finire (spesso con tempi lunghi) in tasca a chi non arriva a fine mese. La spesa media da sostenere, quest’anno, è di 300-350 euro secondo la Rete degli Studenti Medi. Troppo per chi è a rischio povertà – stando ai dati Istat soprattutto coppie del Sud con più ...

Caro libri di scuola, gli editori: “Più fondi pubblici per fornirli gratis ai meno abbienti” Il Fatto Quotidiano

"Per coprire il costo libri di tutte le famiglie in povertà assoluta servirebbe un fondo pari a 170 milioni di euro. Ma bisognerebbe aiutare anche quelle in povertà relativa: per fare questo sono ...A trovarsi in difficoltà, spiega il Forum delle Associazioni Familiari, sono soprattutto quelli della secondaria di secondo grado per i quali si stima, in media, una spesa di 1.100 euro a ragazzo per ...