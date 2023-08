Carmen | gelato dai sapori mediterranei | tra gli oltre cento gusti ora c’è anche Polenta e Latte

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 agosto 2023) Bergamo. Che ai bergamaschi piaccia (e tanto) ilartigianale lo testimoniano le numerose aperture di locali degli ultimi anni in città, non tutte però sempre all’altezza di reggere l’urto di una nutrita concorrenza: si pensi ad esempio alla centralissima via Tiraboschi, dove prima del Covid si potevano contare ben sei gelaterie, tutte racchiuse nello spazio di poche centinaia di metri. Se alcune di queste hanno negli anni chiuso i battenti, chi viaggia invece a gonfie vele è “”, dal 2017 punto di riferimento per gli amanti del dolce freddo di qualità. Forte del suo imprinting dal gusto mediterraneo, sia in termini di prodotto che di colori e profumi provenienti dal laboratorio (rigorosamente a vista), il locale nato dall’idea dell’imprenditore Matteo Padrone ha saputo diventare una delle mete preferite dei golosi di ...