Carburante | prezzi benzina e diesel in lieve rialzo oggi in Italia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - Nelle ultime due settimane idie gasolio praticati alla pompa sono leggermente aumentati. Imedi nazionali in “fai da te” di verde esono saliti leggermente tra il 10 agosto e ieri, domenica 27 agosto, in linea con ildelle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. In particolare, la media dellaera di 1,935 euro/litro il 10 agosto ed è passata a 1,950 euro/litro ieri (1,5 centesimi al litro di aumento); quella del gasolio è passata da 1,822 euro/litro a 1,851 euro/litro (2,9 cent/litro). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, iconsigliati di Eni sono fermi dal 15 agosto, quando il Cane a sei zampe ha deciso undi un ...

Anche in termini di consenso , perché significa innescare un aumento deidied energia. Ma il FMI ribadisce che, così facendo, cittadini e imprese si orienterebbero verso ......discute in maniera collegiale - fa presente il ministro Urso - sicuramente si comincerà a parlare della prossima manovra e dell'inflazione che si sta riducendo anche grazie al monitoraggio dei...un benzinaio concontenuti e in città, perché le pompe in autostrada applicano costi in media molto più elevati. Prediligere le marce alte consente di risparmiare anche il 10% di. ...

Gasolio e benzina, prezzi di oggi lunedì 28 agosto 2023 Adnkronos

Nelle ultime due settimane i prezzi di benzina e gasolio praticati alla pompa sono leggermente aumentati. I prezzi medi nazionali in “fai da te” di verde e diesel sono saliti leggermente tra il 10 ago ...Nel nostro Paese i rincari della benzina stanno mettendo a dura prova tutti i cittadini che a stento riescono ad arrivare a fine mese. È una spesa necessaria, ...