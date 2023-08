Carburante | prezzi benzina e diesel in lieve rialzo oggi in Italia

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – Nelle ultime due settimane idie gasolio praticati alla pompa sono leggermente aumentati. Imedi nazionali in “fai da te” di verde esono saliti leggermente tra il 10 agosto e ieri, domenica 27 agosto, in linea con ildelle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. In particolare, la media dellaera di 1,935 euro/litro il 10 agosto ed è passata a 1,950 euro/litro ieri (1,5 centesimi al litro di aumento); quella del gasolio è passata da 1,822 euro/litro a 1,851 euro/litro (2,9 cent/litro). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, iconsigliati di Eni sono fermi dal 15 agosto, quando il Cane a sei zampe ha deciso undi un centesimo ...

... specie in riferimento al caro -, al caro - voli e al caro - vacanze con la pubblicazione degli scontrini daifolli sui social. Ma ad essere in fibrillazione non ci sono solo le ...Quanto agli altri marchi, tra il 10 agosto e ieri imedi nazionali praticati alla pompa in "fai da te" di Eni sono aumentati di 0,9 centesimi al litro per la benzina e di 2,8 cent/litro per il ...Dettagli dell'aumento Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, la media nazionale dei'fai ...

Gasolio e benzina, prezzi di oggi lunedì 28 agosto 2023 Adnkronos

Il meccanismo da adottare potrebbe essere quello previsto dal "bonus anti-inflazione" da 150 euro stabilito dal decreto aiuti-ter dello scorso anno ...Nelle ultime due settimane i prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio sono leggermente aumentati. I prezzi medi nazionali in "fai da te" di benzina e gasolio sono saliti leggermente tra il 10 ...