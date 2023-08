Carburante | prezzi benzina e diesel in lieve rialzo oggi in Italia

Quanto agli altri marchi, tra il 10 agosto e ieri imedi nazionali praticati alla pompa in 'fai da te' di Eni sono aumentati di 0,9 centesimi al litro per la benzina e di 2,8 cent/litro per il ...Anche in termini di consenso , perché significa innescare un aumento deidied energia. Ma il FMI ribadisce che, così facendo, cittadini e imprese si orienterebbero verso ......discute in maniera collegiale - fa presente il ministro Urso - sicuramente si comincerà a parlare della prossima manovra e dell'inflazione che si sta riducendo anche grazie al monitoraggio dei

Gasolio e benzina, prezzi di oggi lunedì 28 agosto 2023 Adnkronos

(Adnkronos) – Nelle ultime due settimane i prezzi di benzina e gasolio praticati alla pompa sono leggermente aumentati. I prezzi medi nazionali in “fai da te” di verde e diesel sono saliti leggermente ...Le famiglie italiane hanno tremendamente bisogno di aiuto economico, soprattutto adesso che gli effetti della grave crisi economica, partita con la pandemia e proseguita con la guerra in Ucraina e le ...