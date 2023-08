Cara scuola | quanto ci costi

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 agosto 2023) I prezzi parlano chiaro. Per zaini, astucci e cancelleria ogni alunno spenderà intorno ai 600 euro (+10% rispetto all’anno scorso). Il monitoraggio di Assoutenti parla chiaro. Uno zaino di marca supera i 200 euro e si arriva anche al prezzo record di oltre 1300 euro per uno zainetto trolley con portapranzo. Ci sono astucci che sfiorano i 300 euro, mentre per i diari il massimo è di 50 euro. A questo si aggiunge il capitolo libri. Se si comprano nuovi si spendono in media 502,10 euro per i testi obbligatori più 2 dizionari. Ed è raddoppiato praticamente ovunque anche il costo della copertinatura dei libri Secondo le simulazioni dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori la famiglia di uno studente che inizia le medie spenderà 1.095,20 euro: per libri di testo e dizionari 488,40 euro (+10% rispetto allo scorso anno), per il corredo scolastico e ricambi durante l’anno 606,80 euro. Per ...