Cantieri | pioggia e rientro Lunedì a rischio viabilità Occhi puntati su Novoli

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il ritorno di tanti fiorentini dalle vacanze coin cide con l'arrivo del maltempo. Lavori in viale Redi, ecco le zone da bollino rosso per il traffico di inizio settimana

Il ritorno di tanti fiorentini dalle vacanze coin cide con l'arrivo del maltempo. Lavori in viale Redi, ecco le zone da bollino rosso per il traffico di inizio settimanaE suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che ...Parchi proibitie grandine erano accompagnate da venti fino a 100 chilometri l'ora, crolli ... Si suggerisce - spiega il comune - di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei, ...

Cantieri, pioggia e rientro. Lunedì a rischio viabilità. Occhi puntati su ... LA NAZIONE

Il ritorno di tanti fiorentini dalle vacanze coin cide con l’arrivo del maltempo. Lavori in viale Redi, ecco le zone da bollino rosso per il traffico di inizio settimana ...Il presidente del Comitato Bassa Valle dell’Idice Martino Pioggia: «Molti non sistemano l’interno delle case per paura che una nuova alluvione distrugga tutto un’altra volta» ...