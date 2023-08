Canottaggio Under 23 | agli Europei l’Italia vince tre medaglie

...dalla sezione di Salerno della Lega Navale Italiana con la Federazione Italianaed il ... I primi a contendersi i Titoli Nazionali in palio sono stati gli atleti19 . Partendo dalle ...... fasi finali della Nations League , Europei21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali ...00 Speciale: Mondiali Ciclismo The Best of Strada ore 07:55: Camp. Italiano Beach Sprint (......dalla sezione di Salerno della Lega Navale Italiana e dalla Federazione Italianacon il ... si è qualificato alla finale A di Costal rowing, categoria19 maschile in singolo. Domani ...

Tre medaglie per l’Italia agli Europei Under 23 canottaggio.org

Gare Per soli tre centesimi Gabriele della Cernobbio perde la medaglia a Krefeld, in Germania, dove ieri si sono conclusi gli Europei Under 23 ...La Peloro Rowing centra una doppietta d’oro nelle categorie senior e junior ai campionati italiani di beach sprint-coastal che si sono svolti a Salerno. Nel ...