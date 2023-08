Canottaggio | Mondiali | azzurri in Serbia a caccia delle prime carte olimpiche

(Di lunedì 28 agosto 2023) Belgrado, 28 ago. - (Adnkronos) - Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha comunicato i nomi dei 57 atleti (33 uomini e 24 donne) convocati per i Campionatidi, in programma dal 3 al 10 settembre a Belgrado (). In campo maschile difenderanno i coloriStefano Oppo, Niels Torre, Gennaro Di Mauro, Matteo Tonelli, Alessandro Bonamoneta, Alfonso Scalzone, Andrea Panizza, Emanuele Capponi, Giacomo Gentili, Jacopo Frigerio, Leonardo Pietra Caprina, Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Paolo Covini, Simone Venier, Davide Comini, Davide Mumolo, Giovanni Codato, Matteo Della Valle, Pietro Ruta, Nicolò Carucci, Davide Verità, Gabriel Soares, Giovanni Abagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Vincenzo Abbagnale, Emanuele Gaetani Liseo, Francesco Bardelli, Stefano Pinsone, ...

Ancora pochi giorni e poi a Belgrado scatterà il via ufficiale ai Campionati Assoluti, Pesi Leggeri e Pararowing in programma in Serbia dal 3 al 10 settembre 2023. Il canottaggio azzurro è pronta a vivere questo evento per la qualificazione olimpica e paralimpica

Nel recupero il ravennate ha sfidato la Norvegia di Reite, lo svizzero Reuffurth, quest'anno finalista ai Mondiali Under 23, la Slovacchia, Israele e Romania. Sul traguardo, purtroppo, Prati è terzo