Cani morti per sospetto avvelenamento. Controlli dei carabinieri forestali a Marradi

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il sopralluogo, all’interno delle due aree, tenuto conto dell’ampiezza delle due zone, è stato effettuato in più giorni mediante l’ausilio di trespecializzati (due labrador ed un pastore belga malinois) per l’individuazione di esche avvelenate/pericolose

In questa storia l'attivista e protagonista Suzette Hall, già fondatrice del salvataggio diLogan's Legacy, ha ricevuto una chiamata per una Pitbull grigia e bianca. La cagnolina vagava a .... ...Una morte crudele per 4 o 5(ancora non viene definito con esattezza il numero degli esemplari deceduti): grazie all'intervento repentino dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni ...Insieme all'unità cinofila antiveleno di Follonica

Marradi, cani morti avvelenati: è caccia alle esche LA NAZIONE

MARRADI (FIRENZE) – Visti i fatti legati alla morte di alcuni cani per presunto avvelenamento, avvenuto nel Comune di Marradi (FI) in particolare nella località Gamogna e Valle di Lutirano, i ...Il sopralluogo, all’interno delle due aree, tenuto conto dell’ampiezza delle due zone, è stato effettuato in più giorni mediante l’ausilio di tre cani specializzati (due labrador ed un pastore ...