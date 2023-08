Campionato Internazionale a Cipro | l’Italia del Karate porta a casa 4 podi

(Di lunedì 28 agosto 2023) Limassol – Si chiude con 4per gli Azzurri in gara l’International Championship di. La competizione è stata preceduta da un allenamento congiunto trae le altre Nazioni iscritte a Limassol. Per la 12esima edizione del Torneo di, gli Azzurri hanno tessuto delle ottime prove sul tatami. Come indica la nota di fijlkam.it ‘Raffaele Astarita si è infatti classificato primo nei 68 kg juniores, mentre Ludovica Legittimo e Asia Pergolesi si sono piazzate in seconda posizione rispettivamente nei 53 kg juniores e nei 68 kg, sia U21 che senior. Infine, Matteo Avanzini ha messo il collo il bronzo nei +84 kg, anche lui sia U21 che senior’. Nello staff tecnico che ha accompagnato gli Azzurri, anche l’allenatrice Selene Guglielmi. (foto@fijlkam) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui ...

