Campania | nelle carceri media ore settimanali di psicologi tra le più alte d’Italia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Insono presenti quindici: sei case circondariali (ad Arienzo, Benevento, Napoli Poggioreale, Napoli Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere e Vallo della Lucania), tre case di reclusione (ad Aversa, Eboli e Sant’Angelo dei Lombardi), quattro case sia circondariali che di reclusione (ad Ariano Irpino, Avellino, Carinola e Salerno), una casa circondariale femminile (a Pozzuoli) e un Istituto a Custodia attenuata per tossicodipendenti (a Lauro). Sono questi i luoghi dell’indagine dell’Eurispes sulla situazione all’interno delleitaliane. Presentato all’interno del Rapporto Italia 2023, il lavoro si propone di affrontare il tema del diritto alla salute, attingendo come fonti al Ministero della Giustizia e all’Osservatorio Antigone. Al 31 ...

Qualche temporale nel frattempo avra' raggiunto pure, Sardegna e Calabria tirrenica, ... Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige (giornate di lunedi'), Veneto, Friuli Venezia ...L'avviso pubblico emanato dalla Regione- in scadenza il 31 agosto - finanzia progetti di ...programma dell' Unione Europea ha come obiettivo la crescita di un'economia blu sostenibile...La Protezione Civile della Regioneha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali fino alle 8 ... scorrimento delle acquesedi stradali, ruscellamenti con ...

Campania, nelle carceri emergenza salute mentale L'Eurispes.it

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo di ... innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ...Addetti alla vendita Nelle regioni Campania, Lazio, Piemonte, Toscana, Lombardia, Sardegna e Calabria, Oviesse cerca addetti alla vendita con già esperienza maturata nel fashion retail. Richiede ...