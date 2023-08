Camorra e racket dei funerali | omicidio Giovanni Parente | ergastolo definitivo per Cicciariello

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 28 agosto 2023) Napoli.confermato in Cassazione per Francesco Schiavone detto anche ““, storico boss del clan dei Casalesi nonché cugino omonimo del capo della cosca Francesco Schiavone noto come “Sandokan”.era accusato dell’di, titolare di un’attività di pompe funebri ucciso nel settembre 1996 a Santa Maria la Fossa (Caserta) perché si oppose al monopolio del clan sui, ovvero alcosiddetto del “caro estinto”. in praticanon volle lasciare un funerale ad una ditta concorrente e vicina ai Casalesi, e per questo il clan ne decise l’eliminazione. La Corte di Cassazione ha confermato l’inflitto a Schiavone dalla Corte d’Assise d’Appello di ...