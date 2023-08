Calhanoglu | «Oggi Inter perfetta Società sta lavorando bene»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023) Hakanha rilasciato un commento in seguito alla vittoria della suacontro il Cagliari. Il suovento in collegamento con Dazn. VITTORIA – Hakanè felice del successo: «, non vogliamo fare errori dell’anno scorso. Queste partite sono molto importanti, non perdere punti è fondamentale. Abbiamo preparatola gara, abbiamo dimostratoe siamo contenti. Adesso sono un po’ dietro, sono contento in questo ruolo. Mi piace aiutare la squadra, far sempre il meglio e credo che abbiamo fatto tutti. Eravamo compatti, io provo a dare sempre tutto. Credo che lasta facendo grande lavoro, quelli che vanno via e quelli che entrano sono forti. ...