Calendario Mondiali sollevamento pesi 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 28 agosto 2023) Manca ormai una sola settimana al via dei Campionatidi, inda lunedì 4 a domenica 17 settembre in quel di Riyadh. La capitale dell’Arabia Saudita si appresta ad ospitare una rassegna iridata fondamentale anche in ottica qualificazione a cinque cerchi in vista dei Giochi di Parigi 2024. Questa edizione del Mondiale rappresenta infatti il primo dei due eventi obbligatori da disputare (il secondo sarà la tappa di World Cup in Thailandia ad aprile 2024) nel percorso di ciascun atleta per ottenere l’eleggibilità olimpica. L’Italia si presenta in Medio Oriente con 9 elementi, 5 al maschile e 4 in campo femminile, per cercare di migliorare la situazione nei vari ranking di qualificazione per Parigi. Nino Pizzolato è la punta di diamante della spedizione tricolore e ...