Calendario Mondiali basket 2023 oggi | orari partite 28 agosto | programma | tv | streaming

(Di lunedì 28 agosto 2023) Quarto giorno della prima fase al Mondialedi, con ottoprevistelunedì 28per la rassegna iridata in svolgimento tra Indonesia, Giappone e Filippine dalla mattinata italiana fino al pomeriggio. S’incomincia alle 10:00 italiane con duein: a Manila (Filippine) la Cina di Sasha Djordjevic prova a riscattare il pesante ko contro la Serbia nel girone B affrontando il Sud Sudan, che ha lottato contro Porto Rico cedendo solo all’overtime; ad Okinawa (Giappone) il Venezuela sfida Capo Verde per il girone F, con entrambe le compagini sconfitte al debutto. Alle 10:45 sarà il turno di Nuova Zelanda e Giordania (girone C, Manila), mentre alle 11:45 toccherà invece alla Costa d’Avorio fronteggiare l’Iran per il girone G di Jakarta ...

...che dopo i prossimi, nel 2026, mi fermerò. Avrò più tempo per andare in giro. Pescara È la mia seconda casa. Per venire qui in vacanza ci sarà sempre uno spazio libero nel mio". ......deidi Pallavolo Maschile 2022. VOLLEY IN DIRETTA TV Tutti i match dell'Italia saranno sulla RAI, su Sky Sport Summer e Sky Arena. In diretta streaming su Sky Go, Now e Rai Play....... disputato con regolarità tra gli anni Cinquanta e Ottanta e ritornato insolo nel 2021 ... Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW Formula 1 2023: le classifiche deiPiloti e Costruttori ...

Calendario Mondiali atletica 2023 oggi: orari venerdì 25 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

I Mondiali 2023 di atletica leggera si sono conclusi a Budapest. Dopo nove giorni intensi di gare nella capitale ungherese, la manifestazione è giunta al termine. L'evento è stato di assoluto spessore ...Si chiudono i Mondiali di Atletica 2023, per l'Italia il miglior risultato degli ultimi 20 anni: il medagliere finale ...