Calenda | tutta la verità | «Penso a un nuovo partito | ho sbagliato a fidarmi di Renzi»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Carlo, senatore, fondatore di Azione, ex ministro dello Sviluppo economico parla al Corriere della Sera. Spiega che Azione, tra poco, entrerà in una nuova fase. «Sì a undella Repubblica fondato sui valori della prima parte della Carta. A ottobre Azione lancerà una costituente: porte aperte a liberali, popolari e riformisti». E «no ai “centrini” che si alleano con il M5S se vince il M5S e con la destra se vince la destra, pur di occupare uno strapuntino». Il riferimento è a Matteo. «ha preso in giro gli elettori» Obiettivo primario è portare a casa con Pd e M5S il salario minimo. «Bisognerà includere – aggiunge – anche badanti e verificare bene le coperture del fondo che dovrà aiutare, temporaneamente, i settori che dovranno aumentare di più gli stipendi. Ma ...

Se Renzi rilancia una nuova creatura, "Il Centro", lancia un processo costituente "per riunire riformisti, liberali e popolari. Inviteremo anche le persone di Italia Viva che si sono spese con calma, affronti i problemi, veri, che impediscono allo Stato di funzionare". È innegabile che l'attuale posizione di Carlo strizzi l'occhio molto a sinistra, a quel Pd e a quel

Il leader di Azione: «A ottobre costituente per il Partito della Repubblica: riuniremo riformisti, liberali e popolari». E su Italia viva: «Matteo ha preso in giro gli elettori» ...Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Tra me e Renzi è tutto finito, più di così mi sembra difficile. Azione aveva e ha il compito di costruire una grande forza repubblicana, che si ispira ai valori della Cost ...