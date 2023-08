Calenda fa mea culpa su Renzi dopo averlo riportato in Parlamento | “Ha fatto saltare tutto per provare a entrare nel governo Ho sbagliato a fidarmi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Si dice pronto a fondare “un nuovo Partito della Repubblica“, punta il dito contro il “deludente” Matteoaccusato di aver “preso in giro gli elettori” e fa meaper essersi fidato di lui. Definisce il salario minimo come il suo obiettivo chiave e critica Elly Schlein per il “grave errore” di essersi detta favorevole al congelamento dell’obiettivo del 2% del Pil per le spese militari. Tornato dalle vacanze in Normandia, Carlocommenta a 360 gradi la situazione politica italiana in un’intervista al Corriere della sera. Annuncia il lancio di una costituente per “un grande Fronte Repubblicano che si ispiri ai valori della Costituzione” evitando “i ‘centrini’ che si alleano con il M5S se vince il M5S e con destra se vince la destra, pur di occupare uno strapuntino“. Si riferisce al suo ex alleato: ...