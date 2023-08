Calderoli minacciato | “Smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud | ti uccideremo” La solidarietà della politica

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un foglietto scritto a mano per minacciare di morte un ministro. A denunciarlo su Facebook è il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto. “In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: “Se non ladiladineidel Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti. Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi”. Io non ho paura delle minacce, non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato l’autonomia regionale. E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore”. All’esponente leghista immediati sono arrivati gli attestati didi vicinanza di tutti i partiti e dei ministri. “Il confronto ...

Con un post sul suo profilo Facebook, il ministro per gli Affari regionali , Roberto, ha annunciato questa mattina di aver ricevuto una lettera minatoria. Le intimidazioni si riferiscono ...Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Robertoha ricevuto una lettera carica di minacce di morte. All'esponente leghista, che ha ... lo hacon parole dure. 'In questi ...Robertodi morte. In un post su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie fa sapere di aver ricevuto una preoccupante missiva. 'In questi ultimi giorni di agosto mi è ...

Roberto Calderoli minacciato dalla mafia: "Ti uccidiamo", una lettera choc Liberoquotidiano.it

E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore». Con un post sul suo profilo Facebook, il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, ha annunciato questa mattina di aver ricevuto ...La lettera dice anche: “Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi”. La Lega non si ferma: “Avanti sull'autonomia regionale” ...