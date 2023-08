Calderoli minacciato di morte con una lettera | “Basta genocidio contro il Sud”

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Io non ho paura delle minacce”. Roberto, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ed esponente della Lega, ha pubblicato sui social unadi minacce che ha ricevuto nelle scorse ore. “In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata unain cui mi dicono testuale “se non la smetti di attuare la politica dinei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo? Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi””. Secondo il Ministro le minacce sarebbero riconducibili al disegno di legge che porta il suo nome sull’autonomia differenziata. Minacce gravissime, di fronte alle quali la vicinanza è stata bipartisan. Il premier Giorgia Meloni sui social ha parlato di “gesto ignobile da condannare con assoluta fermezza. Avanti, insieme, a testa alta”. Lo stesso fanno il ...

