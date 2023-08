Calderoli minacciato dalla mafia | “Ti uccidiamo” Il ministro | “Vado avanti”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilper gli Affari regionali e le autonomie Robertoha ricevuto una lettera carica di minacce di morte. All’esponente leghista, che ha denunciato il fatto, è arrivata una missiva in cui il mittente, che si è firmato come “la”, lo hacon parole dure. "In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale - dice il-: 'se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo? Siamo la, non ci costa niente uccidervi'. Io non ho paura delle minacce, non mi spavento efino a quando non avrò realizzato l`autonomia regionale. E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore". Tra gli obiettivi ...