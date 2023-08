Calciomercato Udinese | parla Balzaretti | “Beto praticamente fatta | stiamo valutando il ritorno di Pereyra”

Commenta per primo Il direttore sportivo dell'Federico Balzaretti , ai microfoni di DAZN, ha parlato dell'operazione Beto , che sta per essere ceduto all' Everton: 'Dobbiamo definire le ultime cose ma è una trattativa ben avviata, ...Archiviata la delicata telenovela di mercato legata a Samardzic , l'riparte senza Beto (passato all'Everton) e si affida in avanti alla nuova coppia formata da Lucca e Thauvin .Commenta per primo Jaka Bijol , difensore dell', ha parlato a Dazn prima della gara contro la Salernitana: 'Lavoriamo sempre forte, questa settimana non ha fatto eccezione. Siamo pronti per la partita'. NUOVI - 'È difficile per loro, ma ...

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno aperto al prestito ... Al momento il Torino è in vantaggio sull’Udinese. The post Mercato Milan, Origi via in prestito: Furlani apre ma ad una sola condizione ...Calciomercato Sampdoria, Nestorovski sceglie l'Ascoli: l'obiettivo per l'attacco blucerchiato sarà a breve un nuovo compagno di Viviano Non sarà Ilija Nes ...