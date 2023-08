Calciomercato Milan – Retroscena su Origi | Maldini lo ha voluto | ma…

Così come si potrebbe lo stesso aprire un dibattito sul mani di Lucumi, dopo aver assistito al rocambolesco mani di Buongiorno punito in- Torino con il calcio di rigore. La regola (...Da Romelu Lukaku sempre più vicino alla Roma a Taremi e Pavard che dovrebbero approdare rispettivamente ale all'Inter. Le notizie didi oggi a cura di Francesco ...Già 5 di distacco dalle prime della classe Napoli e, quest'ultima tra l'altro prossima avversaria di Pellegrini e compagni. Inutile dire che perdere venerdì sarebbe un'ecatombe: finirebbe in ...

Uno dei top player del Milan ha ricevuto più di una chiamata dall'Arabia Saudita per fare la storia del club arabo ...Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Radio 1, facendo riferimento ai nuovi acquisti del Frosinone: CHEDDIRA - "Con Cheddira abbiamo fatto una scommessa, ma ve la dirò se e quando raggiunger ...