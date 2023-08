Calciomercato Milan – Intesa tra PSG ed Eintracht Francoforte per Ekitike

2 Alexis Saelemaekers va al Bologna, domani sono fissate le visite mediche. Lascia ildopo 3 stagioni con 140 presenze corredate da 10 gol (2 in Champions League) e 14 assist.NON E' FINITA - Taremi vuole ile ilvuole Taremi come vice - Giroud , queste sono le due certezze che accompagnano giocatore e Diavolo da diverso tempo ormai. Così come la ferma ...DALLA SERIE A ALLA SAUDI LEAGUE: TUTTE LE DATE DI CHIUSURA DEL, PAESE PER PAESE ... In quest'ottica sono tre i profili sul taccuino, tra questi anche Pierre Kalulu del: ma l a ...

Dopo un lungo tira e molla è finalmente arrivato il via libera di Enzo Maresca, tecnico del Leicester, così stamattina Victor Kristiansen (20) è sbarcato a Casteldebole e ha iniziato l’iter delle visi ...Cagliari, 28 ago. - (Adnkronos) - Buona anche la seconda per l'Inter che passa 2-0 alla Unipol Domus di Cagliari e rimane in vetta alla Serie A a punteggio pieno insieme a Milan, Napoli e alla sorpres ...