Calciomercato | Luiz Felipe all’Al Nassr per 20 milioni | il Betis pensa a Martinez Quarta per sostituirlo

(Di lunedì 28 agosto 2023) La partita contro l’Athletic Bilbao è stata l’ultima con la maglia delper. Il difensore ex Lazio ha infatti accettato l’offerta dell’Aled è pronto a trasferirsi in Arabia. Ben 20entreranno nelle casse del club spagnolo, che ha individuato come possibile sostituto Lucas. Secondo la stampa locale, nei prossimi giorni potrebbe già essere presentata una prima offerta alla Fiorentina. SportFace.

...-.itStiamo parlando di Philippe Coutinho, costretto a lasciare il terreno di gioco per l'ennesimo stop. Il brasiliano dell'Aston Villa era entrato in campo al 64 per Douglas, sul ...Sommer e Pavard (LaPresse) -.itSullo sfondo, qualora i bavaresi dovessero sollevare ... Attenzione, poi, ancheFelipe: giocatore noto a Simone Inzaghi e che potrebbe rappresentare un ...Si attende solamente che gli spagnoli piazzino sul mercatoFelipe e l'operazione potrà andare in porto.

Calciomercato | Luiz Felipe vola da Ronaldo: l'ex Lazio a un passo dall'Al Nassr La Lazio Siamo Noi

Anche Luiz Felipe, difensore brasiliano con passaporto anche italiano ed ex Lazio, va a giocare in Arabia Saudita. (ANSA) ...L’Allargamento dei Brics con altre sei nazioni, ovvero Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti ...