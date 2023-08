Calciomercato Lazio | chiuso il colpo per la porta | i dettagli

(Di lunedì 28 agosto 2023), Lotito chiude unin:fatta per l’arrivo del nuovo estremo difensore. IImprovvisamente laha messo a segno uninaspettato per andare a rinforzare ladel club biancoceleste. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, è conclusa la trattativa per Christos Mandas, portiere classe 2001 del OFI Creta.

Il difensore, scaricato dalla Juve, è pure nel mirino di, Genoa e Union Berlino. COSTI E PENSIERI - Ovviamente non pretenderebbe il lauto stipendio percepito alla Juve (circa 6,5 milioni), anzi ...Se andare all' Union Berlino o se insistere per una soluzione italiana, con il Genoa che si è aggiunto allae i nuovi tentativi per convincere la Roma . Sempre dopo aver trovato un accordo su ...Cagliari Inter (LaPresse) -. ItBastano nove minuti all'Inter per vincere la partita; ... Frosinone 3, Genoa 3, Salernitana 2, Udinese 1, Cagliari 1, Roma 1, Torino 1, Bologna 1,0, ...

Come vi avevamo anticipato nel pomeriggio, per far sì che Mattéo Guendouzi diventasse un nuovo giocatore della Lazio, mancavano solo le firme dell'Olympique Marsiglia sui ...L'affare è fatto per l'arrivo di Matteo Guendouzi alla corte di Maurizio Sarri. L'Olympique Marsiglia ha infatti accettato l'offerta della Lazio, 18 milioni di euro, ...