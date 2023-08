Calciomercato | Frosinone Arriva Lirola in prestito dall' OM

Ad annunciarlo è stato lo stesso club ciociaro con un comunicato, con l'esterno difensivo che arriva con la formula del prestito secco fino al termine di questa stagione: 'IlCalcio ......sportivo Paolo Condò è tornato a parlare del possibile affare che nel corso di questo... che piace al Lecce, e di Soulé e Kaio Jorgel, ormai prossimi all'approdo al. Esperienze ...Uno è quello di Gennaro Borrelli , più giovane rispetto a Pektovic (classe 2000) ma già al quinto campionato tra Serie B e Serie C, autore di sei reti l'anno scorso con il. Un passaggio c'...

Le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la propria rosa. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno a fare strada in Europa..Prima Enzo Barrenechea, adesso Kaio Jorge e Matias Soulé: il Frosinone fa incetta di giovani dalla Juventus per consegnare ad Eusebio Di Francesco una rosa all'altezza della categoria e cercare di cen ...