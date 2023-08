Calciomercato Fiorentina | il valzer degli addii | chi si appresta a lasciare i viola

Salernitana - Udinese © LaPresse -.itI granata hanno esordito pareggiando 2 - 2 in ... CLASSIFICA SERIE A: Milan 6, Hellas Verona 6, Napoli 6,4, Juventus 4, Lecce 4, Inter* 3, ...Da lì il Lecce ingrana e inizia a macinare occasioni, fino a riacciuffare la partita che sembrava ormai destinata a dar ragione alla. NON E' IL PRIMO ANNO - Non va dimenticato che l'...... che è entrato in rotta con latanto da non essere convocato per l'ultimo match di ... però, non possono attendere a lungo, mancando meno di una settimana alla fine del. Per ...

Ultimo colpo Juve: scambio e 15 milioni per battere la Fiorentina CalcioMercato.it

Il tempo, con i titoli di coda del calciomercato che iniziano a intravedersi, non è moltissimo e anche per questo la Fiorentina sta usando la massima prudenza (la società informalmente non ha mai dato ...Negli ultimissimi giorni di mercato il Genoa si appresta a salutare Kelvin Yeboah. L'attaccante, fuori dai piani di Alberto Gilardino, stando alle ultime indiscrezioni sarebbe stato richiesto dal Kort ...