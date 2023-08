Calciomercato com – Atalanta | contatti per Buongiorno | l’idea del Torino e l’intreccio con l’Inter | Primapagina

(Di lunedì 28 agosto 2023) 2023-08-28 18:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: La sconfitta a sorpresa a Frosinone ha portato Gian Piero Gasperini e tutta l’a fare delle riflessioni. Ragionamenti in corso anche sul mercato, per capire come completare la rosa a disposizione dell’allenatore in vista di una stagione che, per sua stessa ammissione, sarà molto complicata, anche col ritorno in Europa. Per gli ultimi giorni di trattative, il focus principale sarà sull’attacco e sulle possibili cessioni di Zapata e Muriel, maè di portare a Zingonia un nuovo difensore. E visto il sorpasso delsu Hien, proprio dai granata i bergamaschi potrebbero prendere il centrale:in corso per Alessandro ...

Commenta per primo Sono ore di grande fibrillazione in casa Bayern Monaco in merito al futuro di Benjamin Pavard , che continua a spingere per un trasferimento all' Inter quando mancano appena quattro ...Commenta per primo SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1); Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Dia, Candreva; Botheim. UDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Bijol, ...Commenta per primo Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Radio 1 , facendo riferimento ai nuovi acquisti del Frosinone : CHEDDIRA - ' Con Cheddira abbiamo fatto una scommessa , ma ve la dirò ...

Milan, Colombo aspetta il semaforo verde per Monza: intanto il ... Calciomercato.com

Sono ore di grande fibrillazione in casa Bayern Monaco in merito al futuro di Benjamin Pavard, che continua a spingere per un trasferimento all'Inter quando mancano appena quattro giorni alla ...Nuovo capitolo nella vicenda manovra stipendi Juventus. La Corte d'Appello della FIGC ha accolto in parte il ricorso di Andrea Agnelli, riducendo da 16 a 10 mesi l'inibizione inflitta lo scorso 10 ...