Calcio | Serie A | Salernitana-Udinese 1-1**

(Di lunedì 28 agosto 2023) Salerno, 28 ago. - (Adnkronos) - Pareggio per 1-1 tranel primo dei due posticipi del lunedì della seconda giornata diA, disputato allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio friulano con Samardzic al 57', replica Dia al 72'. I granata salgono a quota 2 in classifica, mentre i bianconeri conquistano il primo punto del campionato.

